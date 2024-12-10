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SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Son dakika haberi... Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tweetler nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
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Habertürk'te yer alan habere göre kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tweetker nedeniyle eski manken Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı.

Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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