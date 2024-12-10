SON DAKİKA... Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
Son dakika haberi... Eski manken Deniz Akkaya hakkında kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tweetler nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.
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Habertürk'te yer alan habere göre kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tweetker nedeniyle eski manken Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı.
Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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