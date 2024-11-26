SON DAKİKA... Eski manken Deniz Akkaya'ya gözaltı kararı
Son dakika haberi... Eski manken Deniz Akkaya hakkında sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Akkaya hakkında bu iki suçtan gözaltı kararı verdi.
Emniyet güçlerinin Akkaya'yı yakalama çalışması sürüyor.
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