Termos silah sayıldı! Deniz Akkaya’nın cezası belli oldu

Eski manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den dünyaya gelen kızı Ayşe tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürmüştü. Olayın ardından 16 yaşındaki kız devlet korumasına alınmış ve annesinin kendisine termosla vurduğunu belirtmişti. Daha sonra ise Akkaya hakkında kamu davası açıldı.

4 ay 27 gün hapis cezası

Oda TV’de yer alan habere göre; İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada gerekçeli karar açıklandı. Kızının yüzüne çanta fırlatması ve çantada bulunan termosun yüzüne çarpmasıyla 'Basit yaralama' suçundan yargılanan Deniz Akkaya'ya 4 ay 27 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını karar verdi.

Ne olmuştu?

Ayşe'nin ifadesinde Deniz Akkaya'nın kızını önce yere yatırdığı ardından da boğazına sarıldığı ve ayağı ile kafasını iki üç kez tekmelediği yer almıştı. Ayşe annesinin elinden kurtulmak için hamle yaptığını, daha sonra ise annesinin balkona kendini attığını söylemişti.

Ayşe Önbilgin İfadesinin devamında ise şunları söylemişti:

“27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Deniz Akkaya (annesi) önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alarak babam ile olan yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planımı yaptı ve daha fazla sinirlendi.”