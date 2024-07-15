Emekli maaş zammı bugün belli oluyor: Rakam Erdoğan'a sunulacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaş artışı hakkında açıklama yaptı.

Güler, rakamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıkladı.

Güler, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığına bunu vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz."