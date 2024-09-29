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Son dakika: Erden Timur'a ABD'de FBI sorgusu!

Son dakika haberi... İş insanı Erden Timur'un, New York Havalimanı'nda, New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında sorgulandığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Son dakika: Erden Timur'a ABD'de FBI sorgusu!
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Galatasaray'ın eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur'un, ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından sorguya çekildiği öne sürüldü.

Gazeteci Mehmet Sümer, Timur'un FBI tarafından sorgulandığını X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle duyurdu:

"Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm. Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK havalimanıı'nda bilgisine başvurulara kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğunu doğruladı. Timur kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu kendisinin de bağış yapmadığını söylediğini anlattı."

Eric Adams soruşturması

Rüşvet ve yasa dışı bağış kabul ettiği iddiasıyla gündem olan ve hakkında iddianame hazırlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams, 27 Eylül Cuma günü Manhattan'da federal mahkeme karşısına çıktı.

Siyasetçinin Türkiye ile ilişkilerinin 2015 yılında henüz ilçe belediye başkanıyken başladığı ifade edilirken, iddianamede temel olarak, Adams’a Türkiye’nin üzerinde nüfuz kurmasına izin verecek şekilde hediye ve yasa dışı bağış kabul etme suçlaması yöneltiyor.

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