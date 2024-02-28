Son dakika... Erdoğan maliyeti açıkladı: Emekli maaşlarına seyyanen zam gelecek mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde konuştu. Erdoğan uzun süredir tartışma konusu olan emekli maaşlarına zamla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, muhalefetten gelen 7 bin veya 10 bin liralık seyyanen zam açıklamalarına da ''Devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, "10 bin lira emekli maaşı elbette yeterli değil" diyerek maaşların artması için çaba harcadıklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle sizlere geçtiğimiz mayıs ayındaki seçim sonuçları için bir teşekkür borcumuz var. Onu ifade edelim. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 68 ve Cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 70 oranındaki destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi 31 Mart'ta da aynı oyları vermeye hazır mıyız? Rabbim tüm Kütahyalı kardeşlerimizden razı olsun. Mevla şu muhabbetimizi, şu dayanışmamızı daim eylesin. Şimdi de sizlerden Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz.

Kütahya'da 31 Mart seçimleri için adaylarımızı Cumhur İttifakı olarak ortak göstermedik. Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla seçime girdik. Hayırlı yarış olarak gördüğümüz bu centilmence rekabetin şehrimiz için en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum. Hangi partiye mensup olursa olsun bu ülkenin her bireyinin, her Kütahyalı vatandaşımın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Seçimler gelir geçer ama muhabbet baki kalır. Şu hasbilik, gök kubbedeki bir hoş sada misali hep devam eder. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum.

Şu anda emniyetten ne kadar katılım var bir öğrenelim, aldığım rakam 35 bin. Tabii sandıklara da bunun yansıması lazım. Kütahya'da hamdolsun böyle bir sıkıntımız inşallah yok. Ama şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor. Milletimiz de engin ferasetiyle kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sergilenen alicengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.

Emekli maaşlarına zam açıklaması

Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. En çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor.

10 bin lira emekli maaşı elbette yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha çok çalışacağız. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7-10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Ülkemizde 16 milyon emeklimiz var 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demektir. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Askeri ile polisi ile sağlıkçısıyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcuıt maaşlarının maliyeti değil istenen ilave artışların tutarıdır. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istedikleri gibi atıp tutabilirler. Milletin ülkeyi ve devleti yönetme görevini verdiği bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın.

Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız."