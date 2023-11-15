Son dakika... Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Ecelin geliyor, gidicisin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri el kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Zulme dur diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz.

* Hükümet olarak bir taraftan İsrail'in vahşetini durdurmak için diplomasiyi kullanırken diğer taraftan ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

* Ülkemize hizmet yolculuğumuzu kesintisiz sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak 1,5 milyon insanımızın katılımıyla Büyük Filistin Mitingi ile Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik.

* Kalbi Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz için çarpan herkese teşekkür ediyorum.

* İstanbul Boğazı'nda donanmamızın 100 gemiyle yaptığı geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyor. Donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini gördük. TGC Anadolu'nun yeni nesil kardeşi olacak bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. 2023 bitmeden milli muharip uçağımız KAAN'ın havalandığını göreceğiz. Her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Türk milleti olarak şayet bu topraklar hür ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak mecburiyetindeyiz.

* Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili hayaller peşinde koştu, Karabağ savaşıyla dersini aldı, yerine oturdu. İsrail'in de sonu hüsran olacak. Komşularımızı bize karşı kışkırtmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

* Biz 85 milyon olarak tek yürek oldukça kimse sırtımızı yere getiremez. Güçlü ve modern bir ordu olmazsa olmazımızdır. Diğer türlü bu topraklarda bırakın nefes almayı yaşam hakkı tanımayacaklarını çok iyi biliyoruz. Bir asır önce Çanakkale'de bunu yaşadık. Zayıf düşersek barbarlığın tekerrür etmesine mani olamayız. Vatanımızın bekası için çalışan başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere herkese muvaffakiyet diliyorum.

"İsrail bir terör devletidir"

* AB Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapması için daha kaç çocuk ölmelidir. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. Batı hep birlikte ters yüz oldu. Fransa önce farklı açıklamalar yaptı, daha sonra geri vitese taktı. Biz istiyoruz ki Filistinlilerin durumu gibi dimdik, dosdoğru olun. Sabah başka akşam başka olmayın Türkiye gibi olun.

* İsrail hükümeti katliamlarına 40 gündür aralıksız şekilde devam ediyor. İsrail bir şehri içindeki insanları ile topyekûn yol etme stratejisi uyguluyor. Sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle bir devlet terörü estiriyor. Gönlüm ferah olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir.

"Sende atom bombası var mı yok mu?"

* Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra haklarını elinden aldınız. Yine İsrail Amerika haklarını birlikte aldılar. Benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen anlamayanlar var. Savaşın da bir ahlakı hukuku vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı çocuklar yaşlılara kadınlara dokunmamaktır.

* Netanyahu'ya seslenmiyorum; sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Ey İsrail sende atom bombası nükleer bomba var. Bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz.

*Artık ecelin geliyor. istediğin kadar nükleer bombaya sahip ol neye sahip olursan ol ama gidicisin.

*İnsanım diyen hiç kimse Gazze'deki katliamları onaylayamaz. Bu katliamlara aleni destek verenleri de unutmuyoruz. Ses çıkarmayanlar en az failler kadar bu suçlara ortaktır. AB'den Amerika'sına hiçbiri çıkıp tek kelime etmiyor.

* Olay haçlı-hilal meselesidir. Gazze tüm dünyada maskeleri düşürmüştür.

* İsrail'in Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız.

CHP'ye eleştiriler

* CHP'nin faşist kodlarında en ufak bir değişim olmadı. Atatürk'ün partisi kimi zaman mezhepçi fanatiklerin kimi zaman marjinal örgütlerin kimi zaman da bukalemun tiplerin elinde adeta oyuncağa döndü. Değişim dediler ancak kurultaylarında Selo'sundan Kavala'sına ne kadar demokrasi düşmanı varsa selam çaktılar.

* CHP ve 7’li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek.

* CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı da meçhul.

* (Kılıçdaroğlu'na) Galiba bir ofis açmış orada inşallah mutfağı da unutmamıştır.

Yerel seçim mesajı

* 31 Mart'a hazır mıyız? Başta İstanbul Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizi yeniden toparlayarak gerçek sahiplerine teslim edelim. Milletim bunlardan çok çekti İstanbullu Ankaralı hatta İzmirli de çok çekti. Bunu yeniden sahiplerine teslim edelim ve yeniden bir doğumu gerçekleştirelim. CHP'nin beceriksiz belediye başkanlarının idaresinde çürüyen şehirlerimizi inşallah bu iş bilmezlerin elinden kurtaracağız.'

* Ekonomi politikamızın müspet sonuçlarını görmeye başladık. Merkez Bankamızın toplam rezervi 128,4 milyar doları buldu. En büyük baş ağrımız olan enflasyon meselesini de mutlaka çözeceğiz. Bugüne kadar asla taviz vermediğimiz çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibimize önümüzdeki dönemde de bağlı kalacağız. Hayat pahalılığı ile mücadeleye de kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

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