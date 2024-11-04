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Son dakika... Esenyurt belediye başkan yardımcıları görevden alındı

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, başkan yardımcılarını görevden aldı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Esenyurt belediye başkan yardımcıları görevden alındı
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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy,  Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün'ü görevden aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada, "Kayyum tarafından Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün’e görevden alındıklarına dair yazı iletildi," dedi.

"Birileri bu ülkeyi babasının malı sanamaz"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaşananlara, "Vatandaşı içeri almıyorsun, seçilmiş meclis üyesini içeri almıyorsun suç işliyorsunuz. Birileri bu ülkeyi kendi babasının malı sanamaz. Kimse bu ülkenin memuruna suç işletemez" diye tepki gösterdi.

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