Son dakika: F-1 pisti ihalesine tek teklif Can Holding’den
Son dakika... Formula 1 ihalesinde tek teklif veren şirket Can Holding oldu...
Merve YİĞİTCAN
Merakla beklenen Formula 1 pisti ihalesinde tek teklif veren şirketin Can Bilim Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ olduğu öğrenildi.
ekonomim.com'un edşindiği bilgiye göre; Can Holding şirketlerinden olan Can Bilim Eğitim Kurumları Mayıs 2023 yılında kurulurken, Ticaret Sicil Gazetesi’nde dün girilen şirket ilanında şirketin tek pay sahipliği durumunun sona erdiği bilgisi dikkat çekiyor.
Öte yandan ihaleye gireceğini duyuran Green Holding ile son işletmeci Intercity’nin teklif vermediği, hatta Intercity’nin ihale şartnamesine itiraz edeceği gelen duyumlar arasında.
Ayrıntılar geliyor...