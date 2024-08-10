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Son dakika… Bakan Uraloğlu açıkladı: Anlaşma sağlandı, Instagram açılıyor

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a uygulanan erişim yasağıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi
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Son dakika… Bakan Uraloğlu açıkladı: Anlaşma sağlandı, Instagram açılıyor
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Sosyal medya platformu Instagram, 2 Ağustos Cuma günü katalog suçlar sebebiyle BTK tarafından erişime kapanmıştı. Instagram erişim yasağı 140 saatten uzun süredir devam ederken gözler resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara çevrildi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yasağıyla ilgili X sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız"

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

 

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