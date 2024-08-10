Arjantin’de bir pilot, işten çıkarıldığı fabrikaya uçakla dalarak intihar etti (Video)

Arjantin’in Santa Fe şehrinde bir pilot, işten çıkarıldığı fabrikanın binasına Cessna 152 model uçakla çarparak intihar saldırısı gerçekleştirdi.

Air Liquide şirketine ait fabrikaya çarpan uçağın pilotu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yerel medyaya göre olay, fabrikanın batı kısmında, Presidente Perón Caddesi üzerinde bulunan tesiste meydana geldi.

Pilotun kimliği henüz açıklanmazken, genç bir adam olduğu ve az sayıda uçuş saatine sahip olduğu belirtildi. Uçağın, Rosario Aeroclub'a ait olup, Alvear kasabasından izinsiz kalkış yaptığı ifade edildi.

Görüntülerde uçağın fabrikanın çatısına hızla çarptığı anlar görülüyor.

Fabrikanın ürettiği oksijen tüpleri gibi patlayıcı maddeler nedeniyle geniş çaplı bir güvenlik operasyonu başlatıldı.

Santa Fe Sivil Savunma Direktörü Marcos Escajadillo, "Önceliğimiz, patlama tehlikesinin olmadığından emin olmaktı. Yaklaşık bir saat sonra trafik normale döndü ve savcı soruşturmasına devam etti. Sadece yapısal hasar oluştu, yakıt sızıntısı tespit edilmedi" dedi.

"Bir mucize"

Olay yerinde incelemelerde bulunan yetkililer, pilotun uçağı kasıtlı olarak çarptığını ve bu durumun bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kazadan sonra, tesis ve çevresindeki binalar tahliye edildi.

Rosario Polis Şefi Daniel Acosta, "Patlama riski yok. Olayda sadece pilot hayatını kaybetti ve bu, oksijen tüplerinin bulunduğu alanda meydana geldiği için bir mucize" dedi.

Kazayı soruşturan Homicide Unit Savcısı Mariel Oliva, pilotun niyetini ve olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalara devam ettiğini açıkladı.