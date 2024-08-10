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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anafartalar Zaferi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanları ve şehitleri rahmetle yad ettiğini bildirdi.

İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anafartalar Zaferi" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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