SON DAKİKA: Instagram açılacak mı? Instagram'a 3 şart sunuldu! Meta'dan açıklama geldi

Hamas Lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından taziye paylaşımı yapılan Türkiye’deki hesapların kapatılması üzerine Instagram’a Türkiye’den erişim engellenmişti. Üç gün boyunca Türkiye’deki kullanıcıların giremediği Instagram, kulislerde konuşulanlara göre Kabine toplantısının ardından açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün Instagram yetkilileriyle görüşme yapılacağını açıklamıştı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunanUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Kritik görüşmede olumlu sonuç alındı

Habertürk'te yer alan habere göre Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkileri arasındaki görüşmeden olumlu sonuç alındı.

Instagram'a 3 şart sunuldu

Görüşmede Instagram yetkililerinin önüne Türkiye’nin üç maddelik şartı konuldu:

* Tüketici haklarına dikkat edin. Instagram kullanıcılarının paylaşımları kişisel ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli.

* Katalog suçlarda içerikleri hızlıca kaldırın.

* Terör örgütü PKK kırmızı çizgimizdir. Bu konuda da içerik kaldırmada sorunlar yaşanıyor. Daha hızlı hareket edilmeli.

Hamas konusunda hesapları kapatan ancak terör örgütü PKK konusunda aynı proaktif tutumu sergilemeyen Instagram yetkilerine, “PKK’yı siz de terör örgütü olarak görüyorsunuz. Bu konudaki paylaşımları algoritmaya işleyin ve daha hızlı hareket edin” mesajı verildi. Instagram yetkilerine ayrıca ifade özgürlüğü konusunda çifte stantarttan uzak durmaları telkin edildi. Instagram yetkilileri, Haniye konusunda herhangi bir söz vermedi. Instagram’ın yeniden erişime açılması kararının, Kabine toplantısından sonra verilmesi bekleniyor.

Meta'dan açıklama

Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarının çatı uygulaması Meta, erişim engeline yönelik açıklamada bulundu.

Meta, yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor.Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."