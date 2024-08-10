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SON DAKİKA: Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama: Son düzlükteyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin, “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Umarım çok uzatmadan anlaşırız" dedi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama: Son düzlükteyiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda "Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikaları gerekçe göstererek 2 Ağustos itibarıyla Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Katalog suçlar, "İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar" şeklinde sıralanıyor.

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