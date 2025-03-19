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SON DAKİKA... İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi. Saymaz'ın evinde arama yapılıyor.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi.

Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gezi Parkı soruşturması kapsamında "Türkiye Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım" suçundan gözaltına alındı.

Saymaz'ın çalıştığı kurum olan Halk TV, Saymaz'ın evinde arama yapıldığını duyurdu.

Saymaz'ın pasaportuna iki gün önce el konulmuştu.

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