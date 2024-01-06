Son dakika: İzmir'de 4,2 ve Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem (Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 9,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin İzmir'in Aliağa ilçesine 7,33 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği tespit edildi.

Naci Görür'den İzmir depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "İzmir Çandarlı’da 4,2 deprem oldu. Deprem bu yörede KB-GD uzanımlı küçük bir fayın üzerinde" dedi.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Saat 15.10'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,76 kilometre olarak ölçüldü.