Katar uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi: 12 yaralı

Singapur Havayolları'na ait bir uçağın geçen hafa Londra-Singapur seferinde türbülansa girmesinin ve bir kişinin ölmesinin ardından, benzer bir olay Katar Havayolları'nın Doha-Dublin seferinde yaşandı. Yine Boeing firması tarafından üretilmiş olan uçak aniden türbülansa girdi. En az 12 kişinin yaralanmasına sebep olan türbülansın Türkiye üzerinde yaşandığı belirtildi.

Yolcular hastaneye kaldırıldı

Dublin Havalimanı'dan yapılan açıklamada, QR017 sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın güvenli bir şekilde ve planlandığı gibi yerel saatle 13:00'da iniş yaptığı belirtildi. Türbülans konusunda ise şu bilgiler verildi: "Altı yolcu ve altı mürettebatın Türkiye üzerinde uçarken yaşadığı türbülans nedeniyle yaralanması üzerine uçak, iniş sonrasında havaalanı polisi, itfaiye ve kurtarma birimi de dahil olmak üzere, acil servisler tarafından karşılandı."

Türbülans yaralanmaları arttı

211 yolcu ve 18 mürettebatıyla Londra'dan Singapur'a uçan Boeing 777-300ER tipi, SQ321 sefer sayılı uçak da, geçen hafta Myanmar bölgesinde türbülansa girmişti. Uçak aniden yüzlerce metre alçalırken, kemerleri bağlı olmayan yolcular başlarından ve omuriliklerini çarpmıştı. 73 yaşındaki bir İngiliz yolcu ölürken, 20 kişi de ağır yaralı olarak yoğun bakıma alınmıştı.