Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
AFAD Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'tan alınan son verilere göre, Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Merkez üssü Simav ilçesi olan saat 13.15' te meydana gelen depremin derinliği 7.71 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-10
Saat:13:15:21 TSİ
Enlem:39.23528 N
Boylam:28.96778 E
Derinlik:7.71 km
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