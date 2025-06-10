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Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

AFAD Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
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AFAD'tan alınan son verilere göre, Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Merkez üssü Simav ilçesi olan saat 13.15' te meydana gelen depremin derinliği 7.71 kilometre olarak ölçüldü.

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