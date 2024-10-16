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Son dakika! Malatya depreminin bilançosu belli oldu

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bugün Malatya merkezli yaşanan ve çevredeki illerde de hissedilen 6 büyüklüğündeki depremde 94 kişinin yaralandığını ve iki binanın ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika! Malatya depreminin bilançosu belli oldu
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Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı sonrası 3 farklı ilde toplam 3 binanın çöktüğü bildirildi. Malatya genelinde okullar tedbir amacıyla tatil edildi. Deprem kentte büyük paniğe yol açarken, yetkililer hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin bilançosu belli oldu

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bugün Malatya merkezli yaşanan ve çevredeki illerde de hissedilen 6 büyüklüğündeki depremde 94 kişinin yaralandığını ve iki binanın ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı. Vali Hatipoğlu, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirterek, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

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