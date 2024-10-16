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Yanmar, Claas Hindistan’ı satın aldı

Tarım alanında  yeni yatırımlarına devam eden Yanmar Holdings Co., Hindistan'ın en büyük tarım makineleri üreticilerinden Claas Hindistan’ı bünyesine dahil etti. Yanmar, yüksek kaliteli biçerdöver üretiminde kendini kanıtlamış bir şirket olan Claas Hindistan’ı satın alarak, Hindistan'daki tarım iş kolunu güçlendirdi.

Haber Merkezi
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Yanmar, Claas Hindistan’ı satın aldı
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İZMİR / EKONOMİ

Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Hindistan’ın, Yanmar olarak tarım kolu için kritik bir pazar niteliği taşıdığını söyleyen Yanmar Agribusiness Co. Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, “Bu satın alma, Yanmar'ın Hindistan’daki varlığını önemli ölçüde artırarak, daha geniş bir ürün yelpazesi sunmamızı sağlayacak. Her iki şirketin güçlü yönlerini birleştirerek, Yanmar'ın ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştıracağımız için şimdiden heyecanlıyız” dedi. 

Claas Grubu CEO'su Jan-Hendrik Mohr da, “Claas ve Yanmar, teknik kaliteye olan güçlü bağlılık, güvenilir makineler ve özellikle tarım müşterileri olmak üzere paydaşlarla güçlü ilişkiler kurma gibi birçok ortak değeri paylaşıyor. Makinelerimizin arkasında durmaya ve Hindistan'daki mühendislik ve tedarik faaliyetlerimizi büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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