Metko Hüttenes Albertus, yatırımlarına devam ediyor

Metko Hüttenes Albertus kısaca Metko HA, döküm kimyasalları alanında sektörünün lider kuruluşlarından HA Group ile sektör duayenlerinden Hikmet Doğan Boran ortaklığıdır. İstanbul merkezli firmanın Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’nde sentetik reçine ve maça boyası ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde besleyici gömlek tesisi bulunuyor. Şirket, reçine ve boya grubunu HA teknolojisi ve HA markası ile, besleyici gömleği yüzde 100 gruba ait olan Chemex GmbH teknolojisi ve Chemex markası ile üretiyor. Metko Hüttenes-Albertus Genel Müdürü Musa Erol, Hikmet Doğan Boran tarafından 1989 yılında kurulan firmanın 1994 yılında HA teknoloji transferi ile ortaklığa dönüştüğünü söyledi. Erol, bağlı oldukları HA Group’un köklerinin 1905 ve 1909 yıllarına dayanan ve her biri döküm ve döküm dışı sektörlerde önemli icatlara imza atmış Hüttenes ve Albertus gruplarının 1970 yılında birleşmesiyle oluştuğunu belirtti. Erol sözlerine şöyle devam etti “Şirket olarak misyonumuz Türk döküm sanayisinin gelişim yolculuğunda en güncel teknolojiyi içeren HA ürünlerini yerel üretimle sunmak ve Türk döküm sanayinin küresel liderlik yarışında en yakın destekçisi olmaya gayret etmektir. 1994 yılında reçine üretimiyle başlayan serüvenimiz 2000 yılında boya ve 2017 yılında besleyici gömlek üretimiyle gelişimini sürdürmüştür.”

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Emre Giray, “Bilecik tesisimizde 2012 yılından 2023 yılına dek yoğun biçimde sürdürdüğümüz güvenliğe yönelik iyileştirme yatırımlarımız 2023 yılında başlayan 10 milyon Euro bütçeli Faz 1 genişleme yatırımıyla komşu parselin bünyemize katılmasıyla başlamış ve 2024 yıl sonundan önce tamamlanması hedeflenmektedir. Bu yatırım boya üretim kapasitemizi iki katına çıkarırken depolama kapasitemizi geleceğe hazırlayacak, laboratuvar, ofis, personel sosyal alanlarında güncelleme imkânı sunacaktır. 2027 yılında başlatmayı ümit ettiğimiz Faz 2 yatırımlarımız ile reçine üretim ve likit malzeme depolama kapasitemizi güncellemiş ve 2030+ sonrasına yönelik Bilecik tesisimizi hazırlamış olacağız. Eskişehir tesisimizde mükemmeli yakalayan besleyici gömlek teknolojimiz ile kurulduğu 2016 yılından bugüne kesintisiz yatırım hamlelerimiz devam etmektedir. Tek makine tek vardiya ile başlayan serüvenimiz üç makine iki vardiya düzeninde devam etmektedir” dedi.

Scania’nın yüksek teknolojili yeni dökümhanesinin onaylı tedarikçisi oldu

Kardeş kuruluşlara sınırlı miktarda boya ve reçine tedariki yaparken yakın zamanda besleyici gömlek ihracatına başlamış olmanın büyük heyecanını yaşadıklarını dile getiren Giray, “Kardeş kuruluşumuz ve yakın dostumuz olan Hindistan iştirakimiz Gargi HA’nın besleyici gömlek pazarına Türkiye’de üretilen Chemex besleyici gömlekler ile giriş yapmış olmasının gururunu yaşıyoruz. Kendi üretim tesislerinin kurulumuna yakın destek verirken portföylerinin gelişimine Türkiye menşeli ürünlerle uzun vadede destek olmayı ümit ediyoruz. İtalya, Fransa, Polonya ve İspanya tamamen Almanya menşeli Chemex tedarik ederken bizim de ürün tedarik güvenliği zincirinde yer alarak kısmi tedarike başlamış olmamız diğer önemli gelişmedir. Heyecan duyduğumuz ve sabırla beklediğimiz diğer bir ihracat potansiyelimiz Scania’nin İsveç’teki yeni dökümhanesinin onaylı tedarikçisi konumuna yükselmiş olmaktır. Lojistik dezavantajımıza rağmen Almanya’dan sonra ikinci tedarikçisi olarak seri üretimde yer almayı heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge faaliyetleri yerli ve global iş birliği ile güçlü biçimde devam ediyor

Erol Ar-Ge çalışmalarından da bahsederek, “HA Group’un üyesi olarak Hannover ana üs olmak üzere Kore, ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Hindistan ve Türkiye Ar-Ge birimleriyle Almanya’nın Baddeckenstedt şehrindeki “Yetkinlik Merkezi” (Center of Competence) sürekli işbirliği içinde olup, Küresel Teknoloji Liderleri (Global Technology Leaders) bütün merkezlerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini koordine etmek, bilgi paylaşmak ve yerel ihtiyaçlara küresel gücü harekete geçirerek çözüm üretmekle görevlidir. Türkiye olarak bu imkanlardan sürekli faydalanıyor, iki yönlü bilgi transferini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ecovadis Gümüş Madalyasına layık görüldü

Grup olarak sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarına vurgu yapan Emre Giray sözlerine şöyle devam etti: “Bu anlamda uzun süredir kendimizi sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. Hem kendi üretim proseslerimizin hem de müşterilere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin çevreye ve topluma olumsuz etkilerinin bertaraf edildiği bir yol haritasını takip ediyor, paydaşlarımıza bu anlamda da değer katmaya çabalıyoruz. Bu bağlamda Sürdürülebilirlik Raporumuzu hazırladık. Ayrıca 2019’dan bu yana bu alandaki çalışmalarımızı Ecovadis Değerlendirme Süreci’ne dahil ediyoruz. 2024 yılındaki değerlendirmede Ecovadis Gümüş Madalyasına layık görülmüş olmaktan gurur duyuyoruz.”