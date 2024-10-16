Salt Finansal Yönetim, şubeleşerek büyüyor

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kayseri’de 2018 yılında kurulan Salt Finansal Yönetim Eğitim ve Danışmanlık Şirketi, 2023 yılı Eylül ayı itibariyle de İstanbul’da ilk şubesi açtı. Marka Patent İşlemleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) alım ve takip işlemleri, Yatırım Teşvik Belgesi alım ve takip işlemleri ile birlikte Yurtdışı Teşvik işlemlerini İstanbul’daki ofisinden yürüten Salt Finans, Kayseri’de de firmalara kurumsal finansal yönetim danışmanlığı hizmeti veriyor.

Salt Finans Kurucusu ve Finans Yöneticisi Serbülent Altıparmak, şirkette “Para kazanmak için değil yönetmek için” sloganıyla iş yaptıklarını belirterek, sadece finans işi yaptıklarını söyledi.

Şirketlerin de aynı insan gibi canlı olduğunu, sağlıklı olması ve sürdürülebilir bir yaşam sürmesi içinde bilinçli bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Altıparmak, “Parayı yönetmek bir sanattır. Bizim de Salt Finans olarak önceliğimiz şirketlere kazandıkları parayı yönetebilme kabiliyeti kazandırmaktır. Herkesin bir ticari anlayışı var. Bu ticari anlayış içerisinde bir ürün üretiyor veya bir ürünü satın alıp geri satıyorsa parayı mutlaka kazanıyordur. Bu parayı kazandıktan sonra sürdürülebilir bir ticari yaşam için harcıyor mu? Harcamıyor mu? Önemli olan nokta burası. İşini geliştirmek için planlamalar, projeksiyonlar yapıyor mu? Yeni bir makine alımı veya farklı bir alanda yatırım için ilave bir bütçe yaratabilecek tedarik akçesi ortaya koyabiliyor mu? İşte bu sorularla ilgilenerek cevabını bulup ana hatlarıyla şirketlere bu bilinci kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Altıparmak, Kobi Danışmanlığı Seviye 6 belgesine de sahip olduklarını vurgulayarak, belgenin bu sene yenileme işlemlerini tamamladıklarını, Kayseri’de bu belgeye sahip olan tek finansal yönetim şirketi olduklarını da kaydetti.

Altıparmak, “Aslında şehirdeki işletmelerin profesyonel desteğe ihtiyaçları var. Farkındalar da ama gurur yapıyorlar. Bu aslında Gurur yapılacak bir şey değil. Profesyonel olarak destek almak şirketin sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından çok önemli bir konu. Bununla ilgili de şirketlere bir çağrımız var. Bu konuda gurur yapmasınlar. Mutlaka profesyonel yardım alsınlar. Şirket mahremiyetlerine saygılıyız. Tek isteğimiz şehrimizdeki şirketler kazansın ki şehrimizde kazansın ve büyüsün” dedi.

“Finans İstanbul’da da ofis açmayı hedefliyoruz”

Uzun vadede hedeflerinden birinin İstanbul’daki ofislerini daha çok finans ağırlıklı bir pozisyona getirmek olduğunu kaydeden Altıparmak, “Bunun için de bankalarla yoğun bir mesai harcamak istiyorum. İstanbul’daki ofisin adı Saltfinanstanbul. Ayrıca Ataşehir’deki Finans İstanbul’da da bir ofis açmayı hedefliyorum. SaltFinanskara ismiyle de Ankara’da bir ofis planlaması yapmaktayım. Bunları gerçekleştirmek için potansiyelimizi arttırmamız gerekiyor. Potansiyeli arttırabilmek için de gerçek anlamda bizlerle çalışmak isteyen ticari hayatını uzun vadeli bir süre içerisinde yürütmek isteyen insanlara ihtiyacımız var. Biz kazanacağız ki onlara kazandıralım. Karşılıklı olarak kazan kazan dediğimiz politikayı uygulayarak bizde büyüyeceğiz. Onları da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.