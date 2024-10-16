Kayseri OSB’de asfalt yenileme için 152 milyon TL yatırım yapıldı

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2024 yılı bütçesinden en büyük payı alan hizmetlerden biri olan asfaltlama faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıl başında ihtiyaç tespitlerinin yapıldığını belirterek, asfaltlamaya ilişkin yatırım programının yaz ayları başında yürütülmeye başlandığını ve ekim ayı ortası itibariyle sona erdirildiğini söyledi.

Yenilenen yolların sanayicilere hayırlı olmasını dileyen Yalçın,”2024 yılı yatırım programımızda önemli başlıklardan biri olan asfaltlama çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık maliyeti 152 milyon TL olan çalışmamız sonucunda 30 kilometre yolumuzda asfaltı tamamen yenilemiş bulunmaktayız.”

Yapılan asfalt yenileme çalışmasıyla yollarda konforunun artması ve oluşabilecek kazaların en aza indirebilmesi bakımından büyük önem taşıdığını ifade eden Yalçın, “Yoğun kullanılan ve ihtiyaç duyulan caddelerde belirlediğimiz program dâhilinde asfalt yenileme çalışmalarımızı yaptık. Yaptığımız 30 kilometrelik yeni asfalt yolumuza ek olarak, Kayseri OSB sınırları içindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız sürmektedir.” diye konuştu.

Yalçın, OSB sınırları içinde yer alan ve ihtiyaç duyulan yolların 2025 yılı planlaması dâhilinde yenilenmeye devam edileceğini de ifade etti.