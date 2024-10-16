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Gıda hakkı, temel bir insan hakkı...

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Dünya Gıda Günü’nde gıda güvenliğinin sağlanması ve herkesin yeterli gıdaya erişim imkanının öneminin bir kez daha hatırlanması gerektiğini dile getirdi.

Haber Merkezi
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Gıda hakkı, temel bir insan hakkı...
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, “Gıda hakkı, herkesin yetetli, güvenli ve besleyici gıdaya erişim hakkını ifade eder. Dünya genelinde açlık, yetersiz beslenme ve gıda güvensizliği hale büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyada açlık sorunu yaşayan insanları göz önünde bulundurduğumuzda bunun sadece bireysel bir sorun değil, sosyal ve ekonomik açıdan istikrarı tehdit eden bir kriz olduğunu söyleyebiliriz. Gıda hakkının ihlali, toplumların sağlık ve refahını olumsuz etkilerken, çocukların gelişimini de tehlikeye atıyor.” ifadelerini kullanıd.

Sürdürülebilir gıda üretimi

Gıda hakkını sağlamak için atılması gereken önemli adımlardan birinin tarımın sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi olduğuna da dikkat çeken Genç, bunun yanında sürdürülebilir tarım uygulamaları ile yerel üreticilerin desteklenmesi ve gıda sistemlerinin adil ve ulaşılabilir hale getirilmesinin bu önemli adımların arasında yer aldığını belirtti.

“Çevreye duyarlı bir şekilde gıda üretimi sağlayarak bugünkü ve gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayabiliriz.” Diyen Genç şunları söyledi: “Bireysel olarak bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmek, yerel üreticileri desteklemek ve gıda israfını önlemek gibi tedbirler alarak gıda hakkının korunmasına destek olabiliriz. Sağlıklı gıda erişiminin sadece bireyler için değil, toplumun refahı için de hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.”

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