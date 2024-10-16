Kocasinan Belediyesi atölyelerden 30 milyon TL tasarruf sağladı

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal ve Onarım Merkezi’nde elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor gibi bölümlerin bulunduğu atölyelerde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesislerin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını söyledi.

Çolakbayrakdar, vatandaşlara iyi hizmet verebilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını da belirterek, “Bu çerçevede atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç-gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Atölyemizde parklar, bahçeler ve kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve birçok başka ürünü onarıp yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynırlarını tamir ediyor, boyuyor ve yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra, araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamiratı, boya işlemleri, motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastik değişimleri de tesislerimizde yapılıyor. Bu sayede 1 yılda 30 milyon liraya yakın tasarruf sağladık ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

Çolakbayrakdar, titiz ve özverili şekilde çalışma yapan belediye personeline de teşekkür etti.