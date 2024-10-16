İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de tarım ürünleri ihracatının lideri Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) son 1 yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı 15 Ekim 2024 tarihinde yüzde 3,2’lik artışla 7 milyar 298 milyon dolardan 7 milyar 532 milyon dolara ulaştı ve tarihinde ilk kez 7,5 milyar doları aştı. Ege Bölgesi’nin ihracatta güçlü olduğu zeytinyağı, kümes etleri sektörlerindeki kısıtlamaların tarım sektöründe ihracat artış hızında kan kaybettirdiğini dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Kısıtlamalar olmasa tarım ürünleri ihracatında 8 milyar dolara ulaşırdık” dedi.

Tarım sektöründe, ihracatı üreticilerin ve ürünlerin sigortası olarak gören bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Eskinazi, “Kısıtlamalar olmasaydı zengin ürün yelpazesiyle ülkemizin en verimli topraklarına ev sahipliği yapan Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracat tutarı 8 milyar doların üzerinde gerçekleşirdi. 2025 yılında hedefimiz tarım ürünleri ihracatında 8 milyar doları geçmek olacak. Milli katılım organizasyonu yapacağımız gıda fuarları tarım sektöründeki URGE ve Turqualıty projelerimiz bizleri bu hedefe ulaştıracak” diye konuştu.

“18 milyar 245 milyon dolarlık ihracatın yüzde 41’i tarımdan”

Tarım sektörü Türkiye’nin yıllık ihracatından yüzde 15,7 pay alırken, EİB’in son 1 yıllık dönemde yaptığı 18 milyar 245 milyon dolarlık ihracatın yüzde 41’ini tarım sektörü gerçekleştirdi. EİB bünyesindeki 7 tarım birliğinin 5’i son 1 yıllık dönemde ihracatını artırmayı başardı.

Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatında son 1 yılda ihracatını yüzde 4’lük artışla 1 milyar 591 milyon dolardan 1 milyar 658 milyon dolara çıkaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, EİB bünyesinde tarım ürünleri ihracatındaki liderliğini sürdürdü. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de son 1 yılda ihracatını yüzde 17’lik artışla 1 milyar 69 milyon dolara çıkardı ve EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.

Hayrettin Uçak: TDİOSB’lerle 10 milyar dolara ulaşacağız

EİB’in tarım ürünleri ihracatında bitkisel ürünlerin payının 5 milyar 21 milyon dolara ulaştığını paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi’nde kurulma çalışmaları hızla devam eden 5 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesiyle (TDİOSB) 2028 yılı sonunda tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşacaklarının altını çizdi.

Mehmet Ali Işık: Sürdürülebilirlik, başarıyı kalıcı hale getirdi

EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, tarım ürünleri ihracatındaki başarının kalıcı olması için ihracatçılar, üniversiteler, üreticiler, kamu kurumları, kontrol kuruluşları, araştırma enstitüleri ve zincirin tüm halkalarıyla güçlü bir iletişim halinde olduklarını vurguladı.