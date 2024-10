Transnak yıl sonuna kadar yatırımlarıyla büyüyecek

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin dört bir yanına kesintisiz teslimat yaptıklarını dile getiren Transnak Firma Ortağı Serhat Baybostan, özellikle İstanbul-Marmara hattında yoğun faaliyet göstermekle birlikte Van’dan Hakkari’nin köylerine kadar uzanan geniş bir hizmet alanına sahip olduklarını belirtti. Baybostan, ekonomik zorlukların sektörü olumsuz etkilediği bir dönemde dahi, araç ve depo yatırımlarını artırarak büyüme stratejisini sürdürdüklerini vurguladı.

Transnak’ı diğer lojistik firmalarından ayıran en büyük unsurun Türkiye’nin her yerine kesintisiz lojistik hizmeti sunmaları olduğunu aktaran Baybostan, “İzmir merkezli bir firma olmamıza rağmen tüm Türkiye’ye hakimiz. En yoğun çalıştığımız hat Marmara hattı. Özellikle İstanbul ve Bursa yoğun çalıştığımız bölgeler. Fakat Van’ın bir köyünden Hakkâri Şemdinli’ye kadar her yere aktarmasız teslimat gerçekleştiriyoruz. Parsiyel taşımacılıkta tercih edilmemizin en önemli sebebi İzmir’den direkt olarak hemen her yere hizmet vermemiz” diye konuştu.

Bu sene ekonomik yapı ve faizlerin arttırılması nedeniyle pazarın durgun seyrettiğini ifade eden Baybostan, “Şu an kamyon ve TIR bazındaki sevkiyatlar düştü. Sebebi de işletmelerin artık ihtiyaçları kadar mal alması. Artık kimse stoklu çalışmıyor. Aylık yüzde 5 faizin olduğu bir yerde kimse parasını ürüne bağlamak istemiyor. Biz mevcut durgunluğun konjonktürel olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu yıl da yatırımlarımıza ara vermedik. Tam tersine yeni araç ve depo yatırımlarımızı hızlandırdık. Mercedes’le anlaşma yaptık. Sene sonuna kadar 20 araç planladık, 14 tanesini teslim aldık. Bu seneyi 35-40 araçla tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Yatırımlar devam ediyor

Yurtiçinde ağırlık olarak kara yolu hattında çalıştıklarını dillendiren Baybostan, halihazırda 570’in üzerinde araçlarının var olduğunu sabit aracın üzerine kiralamalar yaparak dağıtımlarını yaptıklarını ifade etti. Baybostan, İzmir’de Işıkkent ve Kemalpaşa tarafında depo yatırımlarının da devam ettiğini dile getirdi.