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Son dakika: Motosiklet satışlarına da 6 ay 6 bin km şartı getirildi

İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

Haber Merkezi
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Son dakika: Motosiklet satışlarına da 6 ay 6 bin km şartı getirildi
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İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı genişletilerek motosiklertler de düzenlemeye dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak karar bakanlığın onayı ile uzatılabilecek.