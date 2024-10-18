SON DAKİKA... Muğla yanıyor: Ortaca ve Dalaman'dan sonra Gökova ve Milas'ta da yangın

Dalaman Taşbaşı Köyü'nde akşam saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına 49 arazöz 15 su ikmal aracı 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor.

Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Gökova Körfezi yanıyor

Muğla Gökova Körfezi Turnalı mevkiinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Sarp arazinin de bulunduğu yangın bölgesinde 23 arazöz 6 su ikmal aracı 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ederken, 5 helikopter ve 1 uçak havadan söndürme çalışmalarına katılıyor. Burada da şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Milas’ta orman yangını çıktı

Muğla Milas Dibekdere Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangını çıktı. Yangına 7 arazöz 2 su tankeri ve 45 personel karadan müdahale ediyor. 1 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.