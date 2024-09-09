Son dakika… 'Narin’in amcası bana 200 bin TL teklif etti!'

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Pazar sabah saatlerinde Tavşantepe mahallesi yakınlarındaki Eğertutmaz deresi yatağında bulundu.

Cansız bedeninin bulunmasıyla Türkiye'yi yasa boğan Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

"Cesedi saklamak için yardım istedi"

Soruşturma kapsamında, içerilerinde aileden de kişilerin olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin gizli tanık olmayı kabul ederek cinayete ilişkin itiraflarda bulundu.

Sözcü'den Bedri Can Özbey'in ulaştığı gizli tanığın ifadesinde tutuklu bulunan Narin Güran'ın amcasına ilişkin ifadeler dikkat çekti.

Gizli tanık, aynı zamanda köyün muhtarı olan amcanın, kendisini aradığını, kendi evinde bulunan bir su arızası nedeniyle sözleşme yaptıklarını ve belirli bir noktada buluşacaklarını ifade etti. Gizli tanık ve Narin'in amcası bir araya geldiğinde araç köyün belli bir noktasında durdu. Amca, gizli tanığa, Narin'in ölü olduğunu, cesedi saklaması için yardım istedi.

Gizli tanık, muhtarın, cesedi saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini iddia etti. Gizli tanık, Narin'in cesedini bir süre köy çevresinde dolaştırdığını söyledi.

İlk etapta, ilk 72 saatlik süre içinde, dere kenarında Narin'e ait bir iz aranmıştı. Arama kurtarma ekipleri özellikle dere kenarında arama faaliyetlerini yoğunlaştırmıştı. Bu noktada Narin'e ait iz çıkmadıktan sonra gizli tanık Narin'in cesedini dere yatağına bıraktığını itiraf etti. Bu itiraf da tutanağa geçti.

"Dikkat çekmemek için aramalara katıldı"

Cesedin bulunmaması için 10-15 kiloluk taş parçaları ve dal parçalarını çuvalın üzerine koydu.

Narin'in cesedini dere yatağına sakladıktan sonra eve geçtiğini belirtiyor bir süre evde bekledikten sonra dikkat çekmemek için arama-kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Gizli tanık, Narin'in amcasının da kendisiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını vurguladı.