SON DAKİKA... Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yenge Hediye Güran'ın 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanması istenerek mahkemeye sevk edildi. Hediye Güran’ın ifadesi ortaya çıktı.

"Olay günü Narin'i hiç görmedim"

CNN Türk'te yer alan habere göre Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Salim Güran'la ilişkisi var mı?

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Cevapsız çağrılara ne yanıt verdi?

Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

Narin kaybolduktan sonra cep telefonunu değiştirmiş

Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" dedi.