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SON DAKİKA.... Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma başlatıldı

Devletin yetkili başmüfettişine hakaret edip hedef gösterdiği iddiasıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.... Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma başlatıldı
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Devletin yetkili başmüfettişine hakaret edip hedef gösterdiği iddiasıyla İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın açıklamaları tartışma yaratmıştı.

Rasim Arı, "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimiz de tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu" demişti.

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