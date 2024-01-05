Son dakika: Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı... İlk ifadeleri ortaya çıktı

‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu’nun işbirliği teklifi ile çevresinden para alarak, bu parayla yurt dışına kaçtıkları iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi. Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı” dedikleri öğrenildi.

Kıvanç Talu ve Beril Talu kimdir?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.