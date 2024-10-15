SON DAKİKA... Üniversiteli Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

28 Eylül'de cep telefonu bulundu

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

10 Ekim'de başörtüsü bulundu

Rojin’in kaybolduğu günden sonra Bardakçı Mahallesi'ne giriş çıkış yapan yaklaşık 400 araç incelendi. 10 Ekim günü Rojin'e ait başörtüsü sahilde bulundu.

Arama çalışmalarının 18. gününde genç kızın cansız bedeni bulundu.

Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü, Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum."