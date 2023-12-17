Son dakika... Yalova'da 4.1 şiddetinde deprem
Son dakika... Son dakika... Yalova'da yerin 11 km altında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Yalova'da Marmara Denizi Çınarcık açıklarında bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 km altında gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Saat 23:53'te gerçekleşen depremin şiddeti AFAD tarafından yapılan ilk açıklamaya göre 4.1 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [08.52 km] Çınarcık (Yalova)
Tarih:2023-12-17
Saat:23:53:52 TSİ
Enlem:40.72167 N
Boylam:29.09944 E
Derinlik:11.18 km
Detay:https://t.co/0FNKj0qUep@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmaları başladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan depremin ardından resmi X hesabından yaptığı paylaşımda saha tarama çalışmalarının başladığını duyurdu. Yerlikaya "Marmara Denizi Yalova, Çınarcık açıklarında, 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında 4️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2023
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden…
Yalova Belediye Başkanı Tutuk: Olumsuz bir durum yok
Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, olaya dair yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde Merkez üssü Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu an için acil komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allahım beterinden korusun, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Marmara Denizinde Merkez üssü Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Şu an için acil komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur.— Mustafa TUTUK (@mustafatutuk) December 17, 2023
Allahım beterinden korusun, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.#deprem #Yalova #çınarcık pic.twitter.com/orlLA6urte