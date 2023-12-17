Son dakika... Yalova'da 4.1 şiddetinde deprem

Yalova'da Marmara Denizi Çınarcık açıklarında bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 km altında gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Saat 23:53'te gerçekleşen depremin şiddeti AFAD tarafından yapılan ilk açıklamaya göre 4.1 olarak ölçüldü.

Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmaları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan depremin ardından resmi X hesabından yaptığı paylaşımda saha tarama çalışmalarının başladığını duyurdu. Yerlikaya "Marmara Denizi Yalova, Çınarcık açıklarında, 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında 4️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2023

Yalova Belediye Başkanı Tutuk: Olumsuz bir durum yok

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, olaya dair yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde Merkez üssü Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu an için acil komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allahım beterinden korusun, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.