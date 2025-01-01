Son seçimde barajı aşan 5 partiye hazineden yardım!
Son seçimde barajı geçen 5 partiye Hazine yardımı yapılacak. Yardım, 10 Ocak’a kadar ilgili partilerin hesaplarına yatırılacak. Bütçe gelirlerinin beş binde iki oranındaki pay, bu 5 parti arasında dağıtılacak.
Mi̇lletveki̇li̇ genel seçi̇mi̇nde yüzde 7 ülke barajını aşan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti i̇le DEM Parti, hazi̇ne yardımı almaya hak kazanmıştı.
Siyasi partilerin alacağı yardımlar
Haber Global'in haberine göre ocak ayında AK Parti 2 mi̇lyar, CHP 1 mi̇lyar 440 mi̇lyon, MHP 568 mi̇lyon, İYİ Parti̇ 560 mi̇lyon, DEM Parti̇ de 498 mi̇lyon li̇ra hazi̇ne yardımı alacak. Hazi̇ne yardımı en geç 10 Ocak tari̇hi̇ne kadar si̇yasi̇ parti̇leri̇n hesaplarına yatırılacak.