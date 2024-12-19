  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi
Takip Et

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın, geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Özkan, daha önce bir televizyon kanalında 'Gelin Evi' programında yer almış ve geniş bir takipçi kitlesi edinmişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi
Takip Et

Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.

Özkan, estetik operasyonu için hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı.

İki çocuk annesi olan Neşe Özkan, daha önce bir televizyon kanalında yayınlanan 'Gelin Evi' isimli bir programa da çıkmış ve geniş bir takipçi kitlesi edinmişti.

Neşe Özkan, 28 yaşında, aslen Trabzonlu bir Instagram fenomeniydi. Özkan, aynı zamanda Trabzonspor taraftarıydı. Son zamanlarda estetik ameliyatlar geçiren Özkan, karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu iddiasıyla hayatını kaybetti.

TDK 'yılın kelimesi' oylamasını başlattı: İşte anketteki seçenekler...TDK 'yılın kelimesi' oylamasını başlattı: İşte anketteki seçenekler...Yaşam
Aralarında ünlü börekçi de var: Kıyma ve pidede sakatat, sucukta domuz eti kullanmışlar!Aralarında ünlü börekçi de var: Kıyma ve pidede sakatat, sucukta domuz eti kullanmışlar!Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Futbol maçında sert müdahale: Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermediFutbol maçında sert müdahale: Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermediSpor

 

Gündem
Ekrem İmamoğlu'dan rest: Kreş ve yurt açmaya devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu'dan rest: Kreş ve yurt açmaya devam edeceğiz
İlyas Yalçıntaş hakkında hapis cezası talebi: Ara karar açıklandı
İlyas Yalçıntaş hakkında hapis cezası talebi: Ara karar açıklandı
TSK, Fırat'ın doğusuna operasyon yapacak mı? MSB kaynakları açıkladı
TSK, Fırat'ın doğusuna operasyon yapacak mı? MSB kaynakları açıkladı
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
BOTAŞ'tan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 69 zanlı gözaltına alındı
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 69 zanlı gözaltına alındı