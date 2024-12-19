Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi

Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.

Özkan, estetik operasyonu için hastaneye yatmadan önce sosyal medya hesabından Bergen'in bir şarkısını seslendirerek duygusal bir hikaye paylaşmıştı.

İki çocuk annesi olan Neşe Özkan, daha önce bir televizyon kanalında yayınlanan 'Gelin Evi' isimli bir programa da çıkmış ve geniş bir takipçi kitlesi edinmişti.

Neşe Özkan, 28 yaşında, aslen Trabzonlu bir Instagram fenomeniydi. Özkan, aynı zamanda Trabzonspor taraftarıydı. Son zamanlarda estetik ameliyatlar geçiren Özkan, karın germe ve göğüs küçültme operasyonu sırasında kalbinin durduğu iddiasıyla hayatını kaybetti.