TDK 'yılın kelimesi' oylamasını başlattı: İşte anketteki seçenekler...

Dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler/kavramlar, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile oluyor.

Bu çerçevede, Türkçenin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, Türkçenin hak ettiği değerin altını çizmek ve kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle “2024 Yılının Kelimesi” seçiliyor. Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimeler, Kurul değerlendirmesiyle 7’ye indirilerek halk oylamasına sunuldu. Halk oylamasına yüksek katılım sağlanması hedefleniyor.

Hangi kelimeler oylamada?

"Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna cevap verecek katılımcılar, "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yüzleşme" kelimelerinden birini seçebilecek.

Nasıl oy verilir?

Oylamaya açılan kelimeler/kavramlar arasından en çok oy alan kelime/kavram “2024 Yılının Kelimesi” olarak belirlenecek. Türk Dil Kurumunun web sitesine giriş yapılarak, ana sayfada bulunan bağlantı üzerinden oylamaya katılım sağlanıyor.