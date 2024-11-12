Sosyal medya hesabından duyurdu: Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını!
AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını yapıldı. O sırada evde olmayan Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’nin evine polis baskın gerçekleştirdi. Ekiplerin gözaltı işlemi yapmak istediği Mahruki'nin evde olmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin açıklama yapan Nasuh Mahruki şu ifadeleri kullandı:
“Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin."
Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler.— Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) November 12, 2024
Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum.
Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin.