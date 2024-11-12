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Sosyal medya hesabından duyurdu: Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını!

AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını yapıldı. O sırada evde olmayan Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Sosyal medya hesabından duyurdu: Nasuh Mahruki'nin evine polis baskını!
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AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’nin evine polis baskın gerçekleştirdi. Ekiplerin gözaltı işlemi yapmak istediği Mahruki'nin evde olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Nasuh Mahruki şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin."

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