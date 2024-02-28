Sosyal medyada gündem oldu: Piyanist İklim Tamkan Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X ve Instagram üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tamkan, eski sevgilisi oyuncu Fırat Tanış hakkında psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takipten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

Tamkan’ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. "

"Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

inandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. "

"İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir.

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.

Çünkü hiç korkmuyorum. Kamuoyuna saygıyla, İklim Tamkan..."

İklim Tamkan kimdir?

İzmir 1995 Karşıyaka doğumlu İklim Tamkan, müzik eğitimine Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı,

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Bu süre boyunca Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi isimlerle çalıştı. Daha sonra Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde eğitimine devam eden sanatçı, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’ne solistlik ve piyano pedagojisi bölümlerine kabul edildi.

İklim Tamkan, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Valtidone Genç Yetenekler Yarışması’nda piyano alanında üçüncülük ödülünü, klavsen dalında ise Uluslararası Kiwanis Ödülü ve Avusturya Devleti'nin verdiği Martha Debelli ödülü ve bursunu üst üste iki kez kazanmıştır.