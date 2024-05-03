Sudan Cumhurbaşkanının oğlu hayatını kaybetti
Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, motosikletiyle gittiği esnada önünde ilerleyen hafif ticari araca çarpmış ve ağır yaralanmıştı.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
NE OLMUŞTU?
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.