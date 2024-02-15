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Süper Lig'de bu hafta (26. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları nasıl?

Süper Lig 26. hafta maçlarını merakla bekleyen futbolseverlere müjde maçlar yarın (16 Şubat cuma) başlıyor. Bu haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 25.hafta maç sonuçları nasıl? İşte 25. hafta maç sonuçları ve Süper Lig  26. hafta maçları…

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Süper Lig'de bu hafta (26. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları nasıl?
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Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları

9 Şubat cuma

Adana Demirspor 1-3 Kasımpaşa

10 Şubat cumartesi

16.00 Karagümrük 2-0 Pendikspor
19.00 Galatasaray 2-0 Başakşehir

11 Şubat pazar

13.30 Sivasspor 1-0 Rizespor
16.00 İstanbulspor 1-3 Gaziantep FK
16.00 Konyaspor 1-0 Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

12 Şubat pazartesi

17.00 Trabzonspor 2-0 Hatayspor
20.00 Samsunspor 2-0 Antalyaspor
20.00 Kayserispor 0-0 Beşiktaş

 Süper Lig'de bu hafta (26. hafta) hangi maçlar var?

 16 Şubat cuma

20.00 Kasımpaşa -  Fatih Karagümrük

17 Şubat cumartesi

13.30 Antalyaspor-İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat pazar

13.30 Alanyaspor -  Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK-  Samsunspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
19.00 Ankaragücü - Galatasaray

19 Şubat pazartesi

20.00 Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor