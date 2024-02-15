Süper Lig'de bu hafta (26. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları nasıl?
Süper Lig 26. hafta maçlarını merakla bekleyen futbolseverlere müjde maçlar yarın (16 Şubat cuma) başlıyor. Bu haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 25.hafta maç sonuçları nasıl? İşte 25. hafta maç sonuçları ve Süper Lig 26. hafta maçları…
Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları
9 Şubat cuma
Adana Demirspor 1-3 Kasımpaşa
10 Şubat cumartesi
16.00 Karagümrük 2-0 Pendikspor
19.00 Galatasaray 2-0 Başakşehir
11 Şubat pazar
13.30 Sivasspor 1-0 Rizespor
16.00 İstanbulspor 1-3 Gaziantep FK
16.00 Konyaspor 1-0 Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor
12 Şubat pazartesi
17.00 Trabzonspor 2-0 Hatayspor
20.00 Samsunspor 2-0 Antalyaspor
20.00 Kayserispor 0-0 Beşiktaş
Süper Lig'de bu hafta (26. hafta) hangi maçlar var?
16 Şubat cuma
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
17 Şubat cumartesi
13.30 Antalyaspor-İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Rizespor - Fenerbahçe
18 Şubat pazar
13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK- Samsunspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
19.00 Ankaragücü - Galatasaray
19 Şubat pazartesi
20.00 Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor