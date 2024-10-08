Sur canisi Semih Çelik’in eski arkadaşı anlattı: Kasabın arka tarafında çalışıyordu

İstanbul'da iki genç kızın vahşice öldürülmesi Türkiye'nin kanını dondurdu. Semih Çelik, Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih'te ise İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etti.

İncel alarmı

İstanbul’da cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik isimli caniyle ilgili araştırmalar sürüyor. Katilin telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. İngilizce “involuntary celibacy” (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan “incel”, kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade etmek için kullanılıyor.

İş arkadaşı konuştu

Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner’i (19) vahşice katledip intihar eden Semih Çelik’in (19) kasap olarak çalıştığı firmaya ulaşıldı. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre firma üç ay kadar önce isim değişikliğine gitmiş. Caninin eski çalışma arkadaşı Semih Çelik'i anlattı.

İsmini vermek istemeyen eski çalışma arkadaşı şunları söyledi:

“Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim.”