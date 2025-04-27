Tabelalardaki kayıp 'T' harflerinin sırrı çözüldü! Hepsi değişiyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 tabeladaki "T" harflerinin olmaması merak uyandırmıştı. Tabelaların sırrı ortaya çıktı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tabelalardaki 'T' harflerinin eksikliği dikkat çekmişti. 6 tabelada durum aynı olunca nedeninin ne olduğu sosyal medyada merak uyandırmıştı.
Tabelaların sırrı ortaya çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki 'T' harflerinin yer aldığı tabelaların belediye ekipleri tarafından yenileceği öğrenildi.
Yoğun kullanılan güzargahta 'T' harfleri kaybolmuştu
İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 geçit trafikte büyük kolaylık sağlıyor ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin 'T' harflerinin yokluğu merak uyandırmıştı.
Belediye gerçeği açıkladı
Yapılan araştırmalarda tabelalardaki 'T' harflerinin logo yenileme çalışması sonrası belediye ekipleri tarafından söküldüğü öğrenildi. Merak konusu olan tabelaların Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde değiştirileceği öğrenildi.