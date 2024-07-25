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Taksim-Kabataş Füniküler hattında arıza

İstanbul'da Taksim ve Kabataş arasında füniküler hattında arıza meydana geldi.

Haber Merkezi
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Taksim-Kabataş Füniküler hattında arıza
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İstanbul'da Taksim ve Kabataş arasında füniküler hattında gerçekleşen arızadan dolayı seferler gerçekleştirilemiyor. Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor

Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi. Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Seferlerin yeniden başladığı bildirildi

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapıtığı ikinci duyuruda F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattında seferlerin yediden yapılmaya başlandığı bildirildi. Duyuruda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferler Balat- Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi

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