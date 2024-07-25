Taksim-Kabataş Füniküler hattında arıza
İstanbul'da Taksim ve Kabataş arasında füniküler hattında arıza meydana geldi.
İstanbul'da Taksim ve Kabataş arasında füniküler hattında gerçekleşen arızadan dolayı seferler gerçekleştirilemiyor. Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor
Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi. Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Seferlerin yeniden başladığı bildirildi
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapıtığı ikinci duyuruda F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattında seferlerin yediden yapılmaya başlandığı bildirildi. Duyuruda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferler Balat- Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi