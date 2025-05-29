Taksim'de "Duran Adam" eylemi: 19 kişiden 18'ine adli kontrol, 1 kişiye tutuklama talep edildi

Taksim Meydanı’nda Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümünde, o dönem yapılan ve “Duran Adam” diye bilinen sessiz eylemde bulunan 2'si çocuk olan toplamda 21 kişi gözaltına alındı.

2 çocuk, ifade işlemlerinin ardından dün serbest bırakılırken, Vatan Caddesi'nde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 19 kişiden 18'i, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza verme" şeklindeki adli kontrol tedbirleri talebi ile sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 1 kişinin ise tutuklanması talep edildi.

Gençlere 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlaması

Gözaltına alınanlara 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlaması yöneltildi.

Emniyet görevlileri tarafından gözaltındaki gençlere şu sorular yöneltildi:

• Herhangi bir sivil toplum kuruluşu, dernek, sendika üyeliğiniz bulunmakta mıdır? Söz konusu eylemden ne şekilde haberdar oldunuz? Eyleme katılmanız yönünde tarafınıza teşvikte bulunuldu mu veya baskı yapıldı mı?

• İstanbul Valiliğince alınan karar doğrultusunda kamuoyuna duyurulan 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü' yapılamayacak alanlardan olduğu belirtilen yerde gerçekleştirdiğiniz eylemde görevlilerimizin dağılmanız yönündeki uyarı ve ikazlarına rağmen neden dağılmamakta ısrar ettiniz?

• Gerçekleştirmiş olduğunuz eylem sonucunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçundan yakalandınız. Üzerinize atılı suçlama hakkında ifadenizi veriniz?

• Eylem esnasında 'Çapulistan' ve 'İsyan burada' ibareleri yazılı iki adet pankart görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Bu hususta ifadenizi veriniz?

• Görevlilerimizce muhafaza altına alınan 2 adet pankartı siz mi hazırladınız, siz hazırlamadıysanız kim/kimler tarafından hazırlanarak eylemde kullanmanız amacıyla tarafınıza nasıl verildi? Bu hususta ifadenizi veriniz?"

"Sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldık"

Gençler, verdikleri ifadelerde Taksim Meydanı'nın yasaklı alan olduğunu bilmediklerini belirterek suçlamaları reddetti. Gözaltı sürecinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldıklarını, ters kelepçe uygulandığını ifade ettiler.

Gençlerin avukatı, "Saat 22.30'dan 02.45'e kadar emniyet binası içerisine alınmayarak müvekkilimle görüştürülmedim. Avukatla görüş hakkı keyfi bir biçimde kısıtlanmıştır. Savunmamızı savcılıkta vereceğiz, müvekkil serbest bırakılmalıdır" dedi.