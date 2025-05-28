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Taksim'de 'duran adam' eylemi: 15 genç gözaltına alındı

Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde Taksim'de "duran adam" eylemi yapan 15 genç gözaltına alındı.

Metin Mercan
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Taksim'de 'duran adam' eylemi: 15 genç gözaltına alındı
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28 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde, akşam saatlerinde Taksim’de düzenlenen durma eylemi sırasında polis ekipleri bölgeyi ablukaya alırken, Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan gençler, sağlık kontrolüne götürülmesinin ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilmeleri bekleniyor.

"Duran adam" eylemi nedir?

Gezi Parkı protestoları sırasında, 17 Haziran günü Erdem Gündüz, Gezi Parkı'na yapılan müdahaleyi protesto etmek amacıyla Taksim Meydanı’nda yüzünü AKM’ye dönerek durma eylemi başlatmıştı.

Sessiz protesto kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Gündüz, gecenin ilerleyen saatlerinde eylem alanını terk etmiş ancak daha sonra polis, yaya trafiğini engellediği gerekçesiyle duran bazı kişileri gözaltına almıştı.

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