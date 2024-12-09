Tanju Özcan'a akut pankreatit teşhisi konuldu: Allah bana sarı kart gösterdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugünkü belediye meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, kendisine doktorlar tarafından "akut pankreatit" teşhisi konulduğunu söyledi. Hastalığı "sinsi" olarak nitelendiren Özcan, "Allah'ın sevgili kuluymuşum, erken teşhis konuldu" ifadelerini kullandı.

"Alkolü bırakıyorum"

Kendisi hakkında, "kanser teşhisi konuldu" iddialarını da cevaplayan Özcan, "Kanser teşhisi konulmadı. Benim bu rahatsızlığa kapılmamın sebebi, kötü beslenme, stres ve alkol kullanımı" dedi. Alkolü bırakacağını söyleyen Özcan, "Allahu teala bana sarı kart gösterdi. Çift sarı karta dönmemesi için bundan sonra alkol kullanmayacağım" diye konuştu.

Akut pankreatit nedir?

Akut pankreatit, midenin arkasında yer alan ve sindirime yardımcı küçük bir organ olan pankreasın safra kesesi taşı ve alkol kullanımına bağlı olarak kısa süre içinde ani bir şekilde iltihaplanıp şiştiği durumdur. Kronik pankreatite göre daha kısa süreli ve ani bir durum olan akut pankreatit genellike 1 hafta içinde kendi kendine iyileşir. Ancak şiddetli akut pankreatitli bazı kişilerde daha ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve pankreasta işlev bozukluğuna sebebiyet verebilir.

Karnın ortasında şiddetli ağrı ve 38 dereceden fazla ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan akut pankreatit ayrıca mide bulantısı, kusma şiddetli ağrı gibi semptomlar da ortaya çıkarabilir.

Genellikle safra taşları ve aşırı alkol kullanımına bağlı meydana gelen akut pankreatinin nedeni bazı vakalarda belirlenemez. İçilen alkol miktarını azaltarak ve safra taşı olasılığını azaltacak şekilde diyet listesi belirleyerek akut pankreatit riski azaltılabilir.