Tarih verildi: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Filistinli Bakan Maliki, "Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır" dedi.