Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Tarık Akan’ın hayat arkadaşı ve Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi olan Acun Günay hayatını kaybetti.

Acun Günay’ın vefatını Nâzım Hikmet Vakfı duyurdu. Vakfın resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı:

"Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağolsun."

Acun Günay kimdir?

17 yaşında sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başlayan Günay, 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde dansçı olarak rol aldı. 1992'de ise televizyon dizisi olan ve Tarık Akan ile Ayşegül Aldinç'in başrollerinde yer aldığı Taşların Sırrı'nda yer aldı.

Acun Günay, Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan ile 30 yıl boyunca hayatını paylaşmıştı. Akan’ın 2016’daki vefatının ardından Günay, sanat dünyasından çekilerek sakin bir yaşam sürdürdü.