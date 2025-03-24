  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti
Takip Et

Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı ve Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi Acun Günay hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti
Takip Et

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Tarık Akan’ın hayat arkadaşı ve Nâzım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu üyesi olan Acun Günay hayatını kaybetti.

Acun Günay’ın vefatını Nâzım Hikmet Vakfı duyurdu. Vakfın resmi sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı:

"Sevgili arkadaşımız, dostumuz, Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi ACUN GÜNAY büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağolsun."

Acun Günay kimdir?

17 yaşında sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başlayan Günay, 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde dansçı olarak rol aldı. 1992'de ise televizyon dizisi olan ve Tarık Akan ile Ayşegül Aldinç'in başrollerinde yer aldığı Taşların Sırrı'nda yer aldı.

Acun Günay, Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan ile 30 yıl boyunca hayatını paylaşmıştı. Akan’ın 2016’daki vefatının ardından Günay, sanat dünyasından çekilerek sakin bir yaşam sürdürdü.

Prof. Dr. Ortaylı'dan 'İmamoğlu' tepkisi: 'Bu mesele, hepimizin sorumluluğudur'Prof. Dr. Ortaylı'dan 'İmamoğlu' tepkisi: 'Bu mesele, hepimizin sorumluluğudur'Gündem
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler: Çaya boya kattılar!Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler: Çaya boya kattılar!Ekonomi
Bu hafta 12 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?Bu hafta 12 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?Ekonomi
Asgari ücretlinin bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor?Asgari ücretlinin bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor?Ekonomi

 

Gündem
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
Özgür Özel'den yeni boykot listesi
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
İmamoğlu’nun yerine kim seçilecek? CHP’nin İBB Başkanvekili adayı belli oldu
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP’nin kurduğu boykotyap.com açıldı: İşte yeni boykot listesi...
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
CHP'den miting kararı: İki büyük meydandan birinde olacağız
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir
Cevdet Yılmaz: Beklentiler 1-2 puan değişebilir